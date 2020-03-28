بسبب ”كورونا“ .. إلغاء مسيرات العودة في غزة 30 مارس

قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومجابهة صفقة القرن، اليوم السبت، إلغاء المسيرات الجماهيرية المليونية بالقرب من السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي كانت مقررة في 30 آذار/ مارس الجاري، الموافق لذكرى يوم الأرض، ومرور السنوية الثالثة على انطلاق المسيرات.

وقالت الهيئة – تضم غالبية الفصائل – في بيان: ”ونحن نستعد لإحياء ذكرى يوم الأرض، وذكرى انطلاق مسيرة العودة، ولأن الفلسطيني أغلى ما نملك ورأسمالنا في المعركة؛ فإننا ندعو جماهيرنا إلى عدم التوجه لمخيمات العودة يوم 30 آذار/ مارس الجاري، والبقاء في البيوت وعدم الخروج منها؛ حفاظا على سلامة أهلنا وجماهيرنا الصامدة من الوباء (كوفيد-19) القاتل“.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 9 حالات، من أصل 97 حالة إصابة مؤكدة، سجلتها الحكومة الفلسطينية، حتى صباح اليوم السبت.

وأشار البيان إلى ”استبدال المسيرات المليونية في ذلك اليوم بفعاليات أخرى، أبرزها رفع وإطلاق الأعلام الفلسطينية في سماء الوطن، والتي تحمل رسائل تؤكد تمسكنا بالثوابت الوطنية واستمرار المسيرة حتى العودة والتحرير“.

وبين أن يوم 30 آذار/ مارس سيشهد أيضا ”توقف حركة السير والمواصلات العامة مدة 5 دقائق، مع إطلاق صافرات الإنذار وأبواق سيارات الإسعاف والدفاع المدني وسيارات الشرطة؛ تخليدا للذكرى (يوم الأرض)“.

ودعت الهيئة في بيانها الهيئات المحلية (البلديات) بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ”إطلاق حملة وطنية للتعقيم من وباء كورونا، وقرع أجراس الكنائس والصدح بالتكبيرات من المساجد والشرفات وأسطح المنازل في آن واحد، بعد آذان مغرب يوم 30 آذار/ مارس“.

كما دعت الجماهير الفلسطينية إلى حرق العلم الإٍسرائيلي؛ ”لما يمثله من ظلم واضطهاد تاريخي لشعبنا، وتأكيدا بأننا ماضون حتى كنس الاحتلال“.

وكان من المقرر أن تُستأنف فعاليات هيئة مسيرات العودة ومجابهة صفقة القرن نهاية الشهر الجاري وفق آلية جديدة، بعد توقفها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.