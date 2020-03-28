وفاة المناضلة الأردنية الفلسطينية تيريز هلسة مطلقة النار على نتنياهو

توفيت يوم السبت المناضلة الأردنية الفلسطينية تيريز هلسة بعد معاناة مع المرض.

ونعاها نجلها سلمان حلمي هلسة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بكلمات مؤثرة، قال فيها: ”أمي، الملاك الجميل. فارقتنا أمي صباح اليوم بعد حياة كان عنوانها المحبة والعطاء. فارقتنا بعد صراع مع مرض السرطان الرئة في مراحله المتقدمة“.

وولدت تريز هلسة عام 1954 في البلدة القديمة في مدينة عكا شمال فلسطين، لعائلة أردنية مسيحية متوسطة الحال، وهي الثالثة في الترتيب بين أخوتها.

قدم والدها من مدينة الكرك إلى فلسطين عام 1946، أمها هي نادية حنا من قرية الرامة (عكا) في الجليل الأعلى، أنهت دراستها الثانوية في مدرسة ”تيراسنتا“ الأهلية في عكا، ثم أكملت دراستها في موضوع التمريض في المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة.

انضمت لحركة فتح، وعرف عنها موقفها أن للنساء حق المقاومة في الصفوف الأمامية.

في 8 أيار/ مايو 1972، كانت واحدة من بين 4 فدائيين شاركوا في اختطاف طائرة ”سابينا“ البلجيكية إلى مطار اللد في إسرائيل عام 1972، والتي خطط لها علي حسن سلامة.

كان الهدف من وراء هذه العملية هو مبادلة الرهائن باسرى أردنيين وفلسطينيين، لكنها فشلش واستولى الجيش الإسرائيلي على الطائرة في مطار اللد، وانتهت باصابتها واعتقالها مع زميلتها ريما عيسى ومقتل المناضلين الآخرين علي طه وزكريا الأطرش.

قدمت للمحاكمة في إسرائيل وحكم عليها بالسجن المؤبد مرتين و40 عاما، قضت منها 10 سنوات في السجن إلى أن انتهت بالنفي بعد الإفراج عنها بصفقة التبادل عام 1983.

وقالت هلسة في تصريحات سابقة لها إنها غير نادمة أبدا على عملها النضالي، وأكدت أنها رفضت الاستسلام خلال عملية خطف الطائرة وأصابت بنيامين نتنياهو برصاصها خلال عملية تبادل إطلاق النار، الذي شارك في عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين.