السودان.. حمدوك ينعى وزير الدفاع الراحل جمال الدين عمر

نعى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وزير الدفاع الراحل جمال الدين عمر، الذي رحل خلال مشاركته في مفاوضات مع الجماعات المسلحة في عاصمة جنوب السودان (جوبا).

وكتب حمدوك عبر صفحته على ”تويتر“: ”أنعى بحزن عميق وفاة زميلنا العزيز الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع، الذي لبى نداء ربه صباح اليوم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان أثناء أدائه واجبه الوطني“.

وتابع: ”لقد فقدت بلادنا اليوم أحد أبنائها الأوفياء والمخلصين“.

وقال متحدث باسم الجيش السوداني، إن الفريق جمال الدين عمر توفى بذبحة صدرية مفاجئة، حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.