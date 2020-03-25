المرصد: فصائل موالية لتركيا تقصف منازل مدنيين في “قزعلي” السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن فصائل مسلحة موالية لتركيا قصفت منازل المدنيين السوريين في قرية ”قزعلي“ وصوامعها السورية بريف ”تل أبيض“.

وأشار المرصد إلى أنه وفي 23 مارس رصد قصفاً مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف مناطق نفوذ قوات النظام و“قسد“ في قرية ”هوشان“ و“كور حسن“ بالقرب من طريق (m4) غرب مدينة تل أبيض.

ونفذت تلك الفصائل الموالية لتركيا، كذلك، وفقا للمرصد، قصفا مدفعيا، استهدف مواقع قوات قسد على المحاور الغربية لمدينة تل أبيض شمال الرقة.

واستهدفت الفصائل المدعومة من تركيا، أمس، صهاريج نقل وقود في محيط عين عيسى شمال الرقة، في حين اشتبكت قوات “قسد” مع تلك الفصائل لاستخراج الصهاريج.

في ذات الإطار، سجل المرصد السوري تبادلا للقصف بعد منتصف الليل بين قوات سورية حكومية من جهة، وفصائل مقاتلة وإسلامية من جهة أخرى، على محاور ”سراقب“ و“جبل الزاوية“.

من جهة أخرى، وقعت اشتباكات بين أهالي قرية السكرية في ريف تل أبيض من جهة، و“فيلق المجد“، بعد اكتشاف عناصر الفيلق يحاولون سرقة قطيع من الأغنام داخل القرية. ما أدى لحدوث اشتباكات عنيفة أصيب خلالها 8 أشخاص.