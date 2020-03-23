الإمارات تعلن تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا

أفاد مكتب الاتصالات الحكومي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد.

وقال المكتب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم ”تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في دولة الإمارات، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها 198 حالة“.

تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها إلى 198 حالة. — UAEGov (@uaegov) March 23, 2020

وأضاف المكتب، أن الحالات الجديدة المسجلة ”تعود لجنسيات مختلفة، تشمل شخصا من الفلبين والعراق وتونس وسوريا والكويت وإيطاليا وبيرو وإثيوبيا ولبنان والصومال وبريطانيا والسودان ومصر وأيرلندا وروسيا والجبل الأسود وفرنسا وبولندا“.

تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة تشمل شخص من الفلبين والعراق وتونس وسوريا والكويت وإيطاليا وبيرو وأثيوبيا ولبنان والصومال وبريطانيا والسودان ومصر وايرلندا وروسيا والجبل الأسود وفرنسا وبولندا. — UAEGov (@uaegov) March 23, 2020

وتابع: ”كما تضمنت الحالات الجديدة شخصين من كندا و 3 أشخاص من بنغلاديش و4 أشخاص من كل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، و 7 أشخاص من كل من الإمارات والهند“.

كما تضمنت الحالات الجديدة شخصين من كندا و 3 أشخاص من بنغلاديش و4 أشخاص من كل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، و 7 أشخاص من كل من الإمارات والهند. — UAEGov (@uaegov) March 23, 2020

وأشار المكتب إلى أن من ضمن الحالات ”حالة عائدة من خارج الدولة لم تلتزم بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الطبي، وتسببت في نقل العدوى إلى 17 من المخالطين من الأهل والأصدقاء وزملاء العمل“.

تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة تشمل شخص من الفلبين والعراق وتونس وسوريا والكويت وإيطاليا وبيرو وأثيوبيا ولبنان والصومال وبريطانيا والسودان ومصر وايرلندا وروسيا والجبل الأسود وفرنسا وبولندا. — UAEGov (@uaegov) March 23, 2020

من جهة أخرى أشار المكتب إلى ”شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى“.

وأوضح المكتب أن الحالات الـ3 التي تماثلت للشفاء ”تعود لشخصين من النيبال، وشخص من إيران، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 41“.