 الإمارات تعلن تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا – إرم نيوز‬‎

الإمارات تعلن تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تعلن تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: فريق التحرير

أفاد مكتب الاتصالات الحكومي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بتسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد.

وقال المكتب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم ”تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في دولة الإمارات، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها 198 حالة“.

وأضاف المكتب، أن الحالات الجديدة المسجلة ”تعود لجنسيات مختلفة، تشمل شخصا من الفلبين والعراق وتونس وسوريا والكويت وإيطاليا وبيرو وإثيوبيا ولبنان والصومال وبريطانيا والسودان ومصر وأيرلندا وروسيا والجبل الأسود وفرنسا وبولندا“.

وتابع: ”كما تضمنت الحالات الجديدة شخصين من كندا و 3 أشخاص من بنغلاديش و4 أشخاص من كل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، و 7 أشخاص من كل من الإمارات والهند“.

وأشار المكتب إلى أن من ضمن الحالات ”حالة عائدة من خارج الدولة لم تلتزم بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الطبي، وتسببت في نقل العدوى إلى 17 من المخالطين من الأهل والأصدقاء وزملاء العمل“.

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