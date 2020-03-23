المرصد: ”فيلق المجد” الموالي لتركيا يرتكب انتهاكات شمال سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من فصيل ”فيلق المجد“ الموالي لتركيا، سرقوا منازل وممتلكات عامة من بلدات ريف حلب الغربي في سوريا.

وذكر المرصد أنه عثر على شريط مصور يظهر عنصراً من ”فيلق المجد“ ينقل مسروقات من بلدة ”الأبزمو“ بريف حلب الغربي السوري.

يشار إلى أن ”فيلق المجد“ هو أحد الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في سورية ويقوده الرائد المنشق ياسر عبد الرحيم منذ أكتوبر 2018، وكان أحد أعضاء وفد أستانة، بحسب المرصد.

ووفقا للمرصد، فإنه رصد، في 6 مارس اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، الخميس 5 مارس/ آذار، في قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن الاشتباكات جرت بين فيلق المجد من جهة ولواء الشمال من جهة أخرى، إثر خلاف فيما بينهما على تقاسم المسروقات “الغنائم”، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من تلك الفصائل، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات بينهما.