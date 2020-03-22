محمد بن راشد يكشف عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

كشف نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات أقرتها حكومته، في إطار سعيها لمنع تفشي فيروس كورونا، ومعالجة آثاره.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات، نشرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الإماراتية.

وقال الشيح محمد بن راشد: ”ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله حزمة دعم إضافية بقيمة ١٦ مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية ١٢٦ مليار درهم في الدولة، واعتمدنا أيضا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى“.

ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله حزمة دعم إضافية بقيمة ١٦ مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية ١٢٦ مليار درهم في الدولة. واعتمدنا أيضا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى pic.twitter.com/VbajrX8Lwi — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2020

وأضاف: ”كما اعتمدنا اليوم تشكيل ٣ فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات.. وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد.. ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية.. رسالتنا للجميع نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف“.

كما اعتمدنا اليوم تشكيل ٣ فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات .. وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد .. ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية .. رسالتنا للجميع نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف .. pic.twitter.com/6jVvJnGPuN — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2020

وتابع: ”استثمرنا لمدة ١٠ سنوات في التعلم الذكي.. وفِي الخدمات الإلكترونية والذكية.. وفِي تعزير الجاهزية لحالات الطوارىء والكوارث.. واليوم نجني الثمرة عبر استمرارية عمليتنا التعليمية وخدماتنا الحكومية الأساسية .. والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية“.

استثمرنا لمدة ١٠ سنوات في التعلم الذكي .. وفِي الخدمات الالكترونية والذكية .. وفِي تعزير الجاهزية لحالات الطوارىء والكوارث … واليوم نجني الثمرة عبر استمرارية عمليتنا التعليمية وخدماتنا الحكومية الأساسية .. والاستباقية في التعامل مع الظروف الصحية العالمية .. pic.twitter.com/mfNJR4BgpQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2020

وأشار رئيس وزراء الإمارات إلى أن حكومته ”اعتمدت أنظمة جديدة في القطاعات المصرفية والاقتصادية والحكومية.. ووفرنا بنية تحتية صحية للتعامل مع أسوأ الاحتمالات لا قدر الله، وأن لديها فريقا وطنيا يعمل على مدار الساعة، وأنها ستحمي صحة المجتمع والاقتصاد والتعليم، وأنها ستعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة“.

اعتمدنا أنظمة جديدة في القطاعات المصرفية والاقتصادية والحكومية … ووفرنا بنية تحتية صحية للتعامل مع أسوأ الاحتمالات لا قدر الله … ولدينا فريق وطني يعمل على مدار الساعة … سنحمي صحة المجتمع ..وسنحمي الاقتصاد .. وسنحمي التعليم .. وسنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة. pic.twitter.com/jOCQXMgH99 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2020

ودعا الشيح محمد بن راشد العالم للتوحد في مواجهة كورونا قائلا: ”فيروس كورونا هو فيروس صحي.. وفيروس اقتصادي.. وفيروس سياسي أيضا.. ونقول لكافة دول العالم هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية.. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير“.