القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى منطقة ”بوتين – أردوغان“ بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بدخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، اليوم، إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، ويتألف الرتل من نحو 50 آلية عسكرية تركية.

وقال المرصد إن الرتل الأخير هو الرتل الثالث الذي وصل منطقة “بوتين – أردوغان” خلال اليوم، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1200 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وذكر أنه بذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4600 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية.

وأوضح المرصد السوري أن تلك التعزيزات تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9600 جندي تركي.

وقامت آليات تركية وجرافات تعمل على فتح طريق حلب – اللاذقية السريع المعروف بـ (M4)، حيث تم قطعه بأشكال مختلفة من قبل عناصر ”تحرير الشام“ والفصائل الجهادية، حسب المرصد.

من جهة أخرى، ذكر المرصد أن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة نقاط قوات سورية الديمقراطية على جسر مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.