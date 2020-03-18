قوات تركية وفصائل موالية لها تقصف قرى ريف تل أبيض السورية

شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفا مدفعيا استهدف قريتي عريضة وسليب في ريف تل أبيض بسوريا، فيما شنت فصائل موالية لتركيا هجوما على قريتي أم الكيف وطويلة بريف تل تمر الشمالي.

وأفاد المرصد بأن مجلس تل تمر العسكري تمكن من إحباط هجوم الفصائل الموالية لتركيا، في وقت قصفت فيه القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قريتي أم الكيف وطويلة، ما تسبب بإصابة مدني وعنصر من قوات النظام.

في الإطار ذاته، استهدف فصائل موالية لتركيا قريتي حربل وشيخ عيسى وقرية هوشان الواقعة غرب ناحية عين عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

وبحسب المرصد، تسببت الاشتباكات التي دارت على محور الفطيرة ومحاور ريف إدلب الجنوبي بمقتل 4 عناصر وإصابة آخرين من قوات الحكومة السورية والمسلحين الموالين لها، خلال محاولتهم التسلل على محور الفطيرة.

وقتل كذلك عنصر من الفصائل المتشددة وأصيب 4 آخرون من الفصائل المقاتلة خلال الاشتباكات ذاتها، حيث استمرت الاشتباكات لعدة ساعات عجزت قوات الحكومة السورية خلالها عن سحب جثث القتلى، وفقا للمرصد.