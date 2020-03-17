موريتانيا تمنع رسو بواخر الصيد العائدة من ”دول كورونا“ بموانئها

أصدرت السلطات الموريتانية، الثلاثاء، تعليمات بعدم السماح للسفن العائدة من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا، من الرسو بموانئها أو الاتصال بالقوارب أو السفن الأخرى.

ووفق تعميم لوزارة الصيد، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإن هذه السفن لن يسمح لها بالرسو على شواطئ البلاد، كما تقرر أن تتم إجراءات هذه السفن عبر الاتصالات اللاسلكية.

وبالنسبة للسفن التجارية التي تفرغ حمولتها بالموانئ الموريتانية، أصدرت السلطات تعليمات بمنع طواقمها من النزول على المرفأ، وتزويد قباطنة الموانئ بالكشوف المعتادة والتصاريح الصحية قبل 72 ساعة من الرسو.

كما طالبت خفر السواحل الموريتاني باتباع الإجراءات الوقائية والبقاء على مسافة مترين على الأقل من طاقم السفينة.

وأوقفت موريتانيا، الثلاثاء، كافة الرحلات الجوية التجارية القادمة للبلاد، كما قلصت عدد المنافذ مع الدول المجاورة وعلقت الدراسة لمدة أسبوع، وعلقت كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، ضمن إجراءاتها لمواجهة الفيروس.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي لأجنبي من جنسية أسترالية، وصل البلاد قادما من إسبانيا.