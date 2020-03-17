قافلة تعزيزات عسكرية روسية تنطلق نحو ريف الرقة السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن قافلة تعزيزات عسكرية روسية انطلقت من ”تل تمر“ على الطريق الدولي (M4) باتجاه القاعدة الروسية في بلدة ”تل السمن“ بريف الرقة السورية.

في المقابل، ذكر المرصد أن الجيش التركي أنشأ نقطة عسكرية جديدة في قرية ”كفرنوران“ بريف حلب الغربي السوري، مساء الاثنين، في وقت دخل فيه رتل تركي يتألف من 60 آلية عسكرية في الأراضي السورية.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه المرصد السوري بأنه رصد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الحكومة السورية والميليشيات الإيرانية إلى محاور ريف إدلب.

واستقدمت قوات الحكومة السورية أرتالاً إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، فيما نقلت الميليشيات الموالية لإيران و“حزب الله“ اللبناني قواتها من ريف حلب إلى محور سراقب، بحسب المرصد.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، خروقات عدة في اليوم الـ 11 من دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ، تمثلت باستهداف الفصائل حفارة لقوات النظام على محور بلدة حزارين جنوب إدلب.

وقصفت قوات الحكومة السورية بعدة قذائف محور كبانة في ريف اللاذقية والطرقات المتصلة معها في ريف إدلب الغربي.