حماس تعلق على تصريحات جعجع حول كورونا والمخيمات الفلسطينية في لبنان

علق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الأحد، على تصريحات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، التي دعا فيها إلى فرض الإغلاق على المخيمات الفلسطينية في لبنان؛ بذريعة الحد من انتشار كورونا.

وقال الحية لـ“إرم نيوز“، إن ”تصريحات جعجع ذات مغزى سياسي، وتوحي بلا شك بأن هناك موقفا سلبيا من المخيمات الفلسطينية في لبنان”، منوها إلى أن ”تصريحات جعجع وإشارته بإصبع الاتهام لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كأنها مصدر الخطر بذريعة كورونا، تحمل رسائل سلبية خطيرة“.

وأضاف أن ”الحديث واختصاص المخيمات الفلسطينية بذلك، يثير الريبة والشك، ويدفع للتساؤل، لماذا باتت المخيمات مستهدفة من هذه الشخصيات وغيرها بين الحين والآخر؟“، لافتا إلى أن ”هذه المواقف تجاه المخيمات والفلسطينيين غير مقبولة، وتشكل إضرارا بمكانة لبنان واحتضانه للحالة الوطنية الفلسطينية منذ 70 سنة، وتضر كذلك بالعلاقة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني“.

وشدد الحية على أننا “ نقبل اقتصار الإجراءات على المخيمات الفلسطينية، ولا نقبل أن يكون الفلسطيني في موضع التهمة، خصوصا في المواضع التي لا شأن للإنسان بها“، داعيا لبنان إلى ”اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من كورونا لكل المواطنين والوافدين على أرضه“.

يشار إلى أن مجموع الحالات المصابة بكورونا في لبنان، بلغ 99 حالة، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.