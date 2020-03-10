الرئيس العراقي يوجه ”رسالة تحذير“ للقوى السياسية الشيعية

وجه الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى القوى السياسية الشيعية في البلاد، بالتزامن مع استمرار خلافاتهم بشأن رئيس الحكومة الجديد.

وقال مصدر سياسي مطلع، إن ”رئيس الجهورية أرسل اليوم رسالة (تهديد) إلى القوى السياسية الشيعية، للإسراع في حسم ملف اختيار رئيس الوزراء“.

وأشار المصدر لـ“إرم نيوز“، إلى أن صالح أمهل القوى الشيعية مهلة حتى الإثنين المقبل، لحسم الخلافات وتقديم مرشح جديد لتكليفه رسميا.

ووفق رسالته، أكد الرئيس العراقي أنه في حال لم يُقدم مرشح في الموعد المحدد، سيلجأ إلى تكليف شخصية، وفق صلاحياته، دون الرجوع إلى القوى الشيعية.

وأوضح المصدر أن الرئيس صالح ”سلم نسخة من رسالته إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ليكون طرفا في الملف“.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد عدد من السياسيين العراقيين، لـ“إرم نيوز“، أن ”الخلافات في داخل البيت السياسي الشيعي، تؤخر تسمية رئيس الحكومة الجديد“.

وتنتهي المهلة الدستورية في 17 من شهر آذار/مارس الجاري، بينما يتوقع نواب أن يتم اختراق المهلة، بسبب الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي.