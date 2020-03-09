 أول تعليق من رئيس الوزراء السوداني بعد محاولة اغتياله – إرم نيوز‬‎

أول تعليق من رئيس الوزراء السوداني بعد محاولة اغتياله

أول تعليق من رئيس الوزراء السوداني بعد محاولة اغتياله

المصدر: يحيى كشة – إرم نيوز

طمأن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مواطنيه على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها عبر تفجير عن بعد استهدف موكبه في الخرطوم اليوم الاثنين.

وقال حمدوك في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة“.

وأضاف: ”ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي“، مشيرا إلى أن ”هذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام“.

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