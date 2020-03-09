اللقطات الأولى لاستهداف موكب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك (فيديو)

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نجا رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال، اليوم الاثنين، بسيارة مفخخة، تحت جسر ”كوبر“ بالخرطوم. وقال شاهد عيان لـ ”إرم نيوز“، إن الموكب تعرض لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة من نوع ”اكسنت“. وأضاف الشاهد أن شرطة المرور أوقفت السيارة المفخخة لعبور موكب حمدوك، لتنفجر بالتزامن مع مرور الموكب أسفل جسر كوبر، المقابل لسجن…