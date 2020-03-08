وفد أمريكي من الخرطوم: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ”مسألة وقت“

قال مارشال بيلنغسلي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ”مسألة وقت“، مؤكدا وجود لجان أمريكية تعمل لتلك الغاية.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في مكتبه في الخرطوم، بوفد وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب برئاسة مارشال بيلنغسلي.

وقال حمدوك إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ”شريكا إستراتيجيا في العمل مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة“، مجددا ”حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي“.

وتناول اللقاء الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مساندة ومساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ أولوياتها وبرامجها خاصة في مجالي الاقتصاد والسلام.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن البنك المركزي السوداني، تلقيه خطابا من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد.

وقررت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعدما فرضتها في 1997، على دعاوى إيوائه للإرهاب.