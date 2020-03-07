الجيش اليمني: أكثر من 800 قتيل حوثي في نهم والجوف خلال أقل من شهر

بلغ عدد قتلى ميليشيات الحوثي نحو 800 قتيل خلال أقل من شهر في مديرية نهم، شرق العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظة الجوف، شمال البلاد، وفق ما أعلنه الجيش اليمني اليوم السبت.

وقال المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني، إنه رصد مصرع نحو 808 من عناصر ميليشيات الحوثي بنيران قوات الجيش، في نهم وجبهات محافظة الجوف، خلال الفترة من 15 يناير كانون الثاني إلى 10 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف المركز الإعلامي، أن هذه الإحصائية ”هي جزء من الخسائر البشرية لميليشيات الحوثيين التي أعلنت عنها وسائل إعلامها، وهو ما يؤكد إصرارها على الدفع بالبسطاء إلى معارك خاسرة في سبيل مشروعها العنصري الخبيث دون اكتراث بأرواحهم“.

ونشر المركز قائمة بأسماء القتلى، وقال إن غالبيتهم أطفال ”استدرجتهم المليشيات لجبهات الموت، الكثير منهم اختطفتهم دون علم أهاليهم، ولم تعرف بهم إلى حين عوتهم جثثا هامدة“.