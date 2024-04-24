إسرائيل تؤكد تصفية نصف قادة ميليشيا حزب الله

أكدت إسرائيل مقتل نصف قادة ميليشيا حزب الله في جنوبي لبنان، بحسب "رويترز".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن نصف هؤلاء القادة قتلوا في الغارات العسكرية الإسرائيلية خلال القتال الدائر عبر الحدود الذي اندلع في أكتوبر تشرين الأول بالتوازي مع حرب غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن غالانت زار القيادة الشمالية، حيث جرت مناقشة عملياتية مع قائد القيادة اللواء أوري غوردين، وضباط الاستخبارات والعمليات والإطفاء.

وقال غالانت، إن الجيش الإسرائيلي ينفذ "عملية هجومية" في جنوبي لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في جبهة الشمال على الصعيد العملياتي.