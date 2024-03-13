دينيس روس: إسرائيل لن تتمكن أبداً من استئصال حماس

ورأى روس أن هذا الاعتقاد يرجع جزئيًّا إلى أن أحداث السابع من أكتوبر الماضي "غيرت إسرائيل"، حيث أحدثت "صدمة" لدى الإسرائيليين، وعززت اعتقادهم بأنهم لا يستطيعون التعايش مع سيطرة حماس على قطاع غزة.

واعتبر أن الحملة الجوية والبرية التي تشنها إسرائيل على غزة والتي تهدف إلى استئصال حماس "مهمة شاقة".

وأشار إلى أن الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا لهذه الحرب، بينما تسعى إسرائيل جاهدة للتأكد من أن حماس لن تتمكن أبدا من تهديدها مرة أخرى من غزة، وهو الأمر الذي يتطلب - كما قال نتنياهو - إرسال قوات إلى مدينة رفح الجنوبية، على الحدود مع إسرائيل.

وأضاف روس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصر على ألا تتم هذه الخطوة إلا بعد وجود "خطة إخلاء ذات مصداقية" لسكان غزة البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، والمتكدسين الآن في هذه المنطقة.

ورأى روس أن بقاء حماس في غزة بعد الحرب، كما تتوقع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، يحتم على نتنياهو أن يتقبل حقيقة مفادها أن أي انتصار في القطاع من غير الممكن أن يكون انتصارا كاملاً.

وأردف: "على نحو مماثل، فبينما تتأكد إسرائيل من أن حماس غير قادرة على الحفاظ على وجودها العسكري في رفح، يتعين عليها أيضاً أن تتأكد من عدم تهريب كميات هائلة من المواد إلى غزة عبر الحدود المصرية؛ حيث تشير هذه الحتمية إلى العمل على نظام مشترك أو نهج منسق مع مصر لوقف التهريب من سيناء إلى غزة."