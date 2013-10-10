متطرفون وحاخامات يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله – (خاص) من محمود الفروخ

شرع المستوطنون المتطرفون برفقة عدد من الحاخامات باقتحام المسجد الأقصى المبارك، الخميس، من جهة باب المغاربة بحراساتٍ مشددة من جيش وشرطة الاحتلال وُصفت بالأكبر والأشد، وسط إجراءات تضييق كبيرة على المصلين المسلمين في المسجد المبارك.

وقال مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب لـ (إرم): "إن الاقتحامات بدأت عبر مجموعتين كبيرتين، في حين تتواصل الاقتحامات وجولات المستوطنين المتطرفين في باحات ومرافق الأقصى بقيادة المتطرف الحاخام "يهودا غليك" في ظل تواجد ملحوظ للمصلين وطلبة حلقات العلم وعدد من طلبة مدارس المدينة المقدسة.

وبين الخطيب أن مجموعات متتالية اقتحمت المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وصل عددها إلى 52 مستوطنا ومستوطنة، ضمن ما يسمى "برنامج السياحة".

وكان عشرات الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، وانضم إليهم في الساعات اللاحقة عدد آخر من المواطنين، وشرعوا بالانتشار في باحات المسجد وسط حالة من الترقب الحذر لجولات المستوطنين.

يذكر أن منظمات الهيكل المزعوم ونشطاء من حزب الليكود اليميني الحاكم بدولة الاحتلال وجهوا دعوات إلى المجتمع اليهودي لأوسع مشاركة في اقتحامات للمسجد الأقصى اليوم، بمناسبة ما أسموه 'الصعود إلى جبل الهيكل' الذي يستمر أسبوعا بدءاً من الخميس.

في غضون ذلك، دعت القيادات والمؤسسات الوطنية والدينية في القدس كل من يستطيع من الفلسطينيين الوصول إلى المدينة شدّ الرحال والتواجد المكثف والمبكر في المسجد للتصدي لعصابات المستوطنين.

وتشهد ساحات المسجد ومحيط بواباته الخارجية والبلدة القديمة بالقدس أجواء متوترة في ظل تدفق المستوطنين على باحة حائط البراق لتجميع صفوفهم، واقتحامه عبر مجموعات متلاحقة، في ظل تواجد عسكري وشرطي إسرائيلي كبير ومكثف في باحة حائط البراق ومحيط باب المغاربة الخارجي .