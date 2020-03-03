هنية: حماس رفضت لقاءات سريّة مع الإدارة الأمريكية

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، عن رفض حركته التجاوب مع دعوات الإدارة الأمريكية لعقد لقاءات سرية معها.

ونقل الموقع الرسمي الإلكتروني لحماس، عن هنية قوله: ”إن حماس رفضت عقد لقاءات سريّة مع الإدارة الأمريكية“.

وأضاف: ”رفضنا التعاطي مع دعواتهم (…) حاولوا القول بأنه يمكن عقد لقاءات في أي مكان، على اعتبار أن حماس حركة قوية وأحد العناصر المهمة جدًا في الساحة الفلسطينية“.

وأرجع رئيس المكتب السياسي لحماس رفض اللقاءات إلى ”قناعة الحركة بأن هذه اللقاءات سوف تستثمر لصالح رواية تريد أن تمررها الإدارة الأمريكية“.

وتابع: ”هي حاولت تمرير رواية أن صفقة القرن (المُعلنة بـ 28 يناير/ تشرين الثاني الماضي) جاءت بترتيبات مع أطراف فلسطينية، خاصة المقاومة وحركة حماس، التي كأنها تُعلن رفضها ولكنها من تحت الطاولة تجلس مع الإدارة الأمريكية“.