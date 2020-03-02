لبنان: رغبة يابانية بالتعاون في قضية كارلوس غصن

أكد نائب وزيرة العدل اليابانية هيرويوكي يوشي اليوم الاثنين، في أثناء زيارة إلى لبنان أن بلاده ترغب بالتعاون مع بيروت في قضية رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن وتطوير العلاقات الثنائية، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وقالت الرئاسة اللبنانية على ”تويتر“ إن ”الرئيس ميشال عون قال ليوشي إن لبنان راسل اليابان بخصوص قضية غصن لكنه لم يتلق أي رد رسمي“.

وفر غصن من اليابان إلى لبنان، في ديسمبر/كانون الأول بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن دخله بالكامل وخيانة الثقة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي تهم ينفيها كلها.