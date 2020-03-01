الرئيس العراقي يبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي

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قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي خلال 15 يوما. يأتي ذلك بعد أن أبلغ رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الرئيس العراقي اعتذاره عن تشكيل الحكومة. وجاء ذلك بعد فشل مجلس النواب العراقي في وقت سابق الأحد في عقد جلسة استثنائية، كانت مخصصة لتمرير…