محمد علاوي يبلغ الرئيس العراقي اعتذاره عن تشكيل الحكومة (فيديو)

أبلغ رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الرئيس العراقي اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

ويأتي ذلك بعد فشل مجلس النواب العراقي في وقت سابق، الأحد، بعقد جلسة استثنائية، كانت مخصصة لتمرير حكومة علاوي، بسبب رفض أغلب الأحزاب السنية، والكردية، وبعض الكتل الشيعية.

وكان مصدر سياسي مطلع أكد لـ“إرم نيوز“ أن“رئيس الوزراء محمد علاوي، بدأ مع فريق عمله الذي شكّله، دراسة إمكانية انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة، وإعادة الكرة مرة ثانية إلى الكتل السياسية، بعد الإخفاق الذي حصل“.

ووجه علاوي رسالة للرئيس العراقي، قال فيها إنه كان يهدف إلى تشكيل حكومة مستقلة من أجل العمل دون التزامات حزبية أو ضغوط من أجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب.

وأضاف في كلمة متلفزة:“بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح و الإيفاء بوعودها للشعب، ووضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحًا، فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتاليتين إلى حملات الافتراء والكذب والتزييف للحقائق، وصولًا إلى يومنا هذا، ولا نعلم بعدها إلى أين يمكن أن يصل المتاجرون بهموم شعبنا“، على حد تعبيره.

وختم رسالته بالقول إنه كان يواجه تيارًا معاكسًا يعمل من أجل أجندات خاصة ضيقة، وهو بقرار اعتذاره عن تشكيل الحكومة، إنما يعلن وقوفه إلى جانب الشعب العراقي ومعاناته، وتقديرًا لدماء ”الشهداء“.

ولم يفصح علاوي في رسالته عن الجهات السياسية التي عرقلت مهمة تشكيل الحكومة.

ووفقًا للدستور، فإن المهلة المحددة أمام رئيس الوزراء المكلف لتسليم حكومته إلى البرلمان خلال جلسة رسمية تنتهي، الإثنين، وفي حال لم يتم ذلك يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.

وتعمق خطوة علاوي الأزمة السياسية في البلاد التي تعاني من تداعيات احتجاجات حاشدة ومشاحنات سياسية.