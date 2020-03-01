قوات النظام السوري تسقط 3 طائرات تركية مسيرة

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، يوم الأحد، بأن قوات النظام أسقطت 3 طائرات تركية مسيرة كانت أنقرة تستخدمها لقصف مواقع تابعة للجيش وقواعد جوية في شمال غرب البلاد.

وكان النظام السوري أكد يوم الأحد أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع التركية إن طائرة تركية مسيرة أسقطت اليوم.

وقال مسلحو المعارضة السورية إن هجمات الطائرات المسيرة كانت حاسمة في إيقاع خسائر جسيمة في صفوف قوات النظام والجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي تقاتل إلى جانبها.