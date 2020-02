الاتحاد الأوروبي يقدم دعما إضافيا للسودان بقيمة 100 مليون يورو

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل فونتيليس، اليوم السبت، عن دعم إضافي للسودان بقيمة 100 مليون يورو.

ووصل فونتيليس، اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ يبحث خلالها دعم الحكومة الانتقالية.

وقال فونتيليس في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”انتقال السودان مثال واعد، ويقود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الإصلاحات المهمة، التي بدأها شعب السودان“.

#Sudan ’s transition is promising example of what ambition can obtain. Prime Minister @SudanPMHamdok leads important reforms the people of Sudan initiated. I announced an additional EUR 100 million package of #EU support for the transition and economic reform process. #AUEU pic.twitter.com/ru1uVV5rJz

وأضاف: ”أعلنت عن حزمة إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي“.

ورحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي.

وقال عبر حسابه في ”تويتر“: ”بكل تأكيد، إن هذه الزيارة دليل على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي للسودان على مر السنين. لقد أجرينا نقاشا مثمرا، أكد فيه السيد جوزيف أن الاتحاد الأوروبي يقف بثبات وراء الانتقال في السودان، والذي يعتبر الآن بارقة أمل في المنطقة“.

#Sudan is on crucial transitional path – to more stability, prosperity and democracy. Discussed with Chairman of the Sovereign Council Abdel Fattah Al-Burhan the importance of civilian nature of this transition, how #EU can provide needed support and how to cooperate. #AUEU pic.twitter.com/WMOKpCB2XB

