إصابة 90 فلسطينيا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

أصيب 90 مواطنا فلسطينيا، يوم الجمعة،عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل العرمة جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع أكثر من 90 إصابة، تنوعت ما بين الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والاختناق، مشيرا إلى إنه تم نقل عدد من الإصابات إلى المستشفيات لتلقي العلاج، والأخرى تم التعامل معها ميدانيا.

وأطلق عشرات المستوطنين دعوات لاقتحام جبل العرمة جنوب نابلس بهدف استهدافه والاستيلاء عليه تمهيدا لضمه وبناء وحدات استيطانية عليه، حيث قوبلت هذه الدعوات بتوافد فلسطيني كبير لصد المستوطنين المدعومين بقوات الجيش.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى جبل العرمة وباشرت بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقدمت حماية ودعما واسعا للمستوطنين.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، من ما سمته انفجار ”برميل بارود“ جراء الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وطالبت الخارجية في بيان لها، المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل وتقديم قيادات الاحتلال والمستوطنين إلى المحاكمات الدولية قبل فوات الأوان، مؤكدة أن صفقة القرن الأمريكية وفرت غطاء رسميا لهذه الاعتداءات المتكررة.