جرافة إسرائيلية تنكل بجثمان شهيد فلسطيني على حدود غزة (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأحد، وأصيب آخر في إطلاق نار من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واحتجز الاحتلال جثمان الشهيد ونكل به بطريقة بشعة حيث تم تعليق جسد الشهيد من رأسه بأسنان الجرافة الإسرائيلية التي خطفته إلى جهة غير معلومة.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فلسطينية محلية، إطلاق جنود الاحتلال النار صوب شابين فلسطينيين شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع ما أدى لإصابتهما.

وفي ظل إطلاق النار الكثيف تمكن شبان فلسطينيون من سحب أحد المصابين ونقله للمشفى داخل قطاع غزة.