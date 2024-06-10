تغريدات محذوفة لسارة نتنياهو يوم تحرير الرهائن.. ما السر؟

تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن سر تغريدات تتعلق بسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشرت يوم تحرير الأسرى الأربعة، قبل حذفها.

وذكرت الصحيفة، اليوم الإثنين، أنه في اليوم الذي قامت فيه قوات الجيش الإسرائيلي بعملية تحرير الرهائن الأربعة المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، على منصة "إكس"، ما لا يقل عن ست تغريدات من محادثات سارة نتنياهو مع أهالي المختطفين.

وأضافت الصحيفة أن "المثير في الأمر أنه تم حذف جميع التغريدات".

وأشارت إلى أن ممثلين عن وزارة العدل الإسرائيلية اتصلوا بالمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء وطلبوا إزالة التغريدات؛ لأن "محتواها لا يتوافق مع الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن على عملية "الحذف غير المعتادة" للتغريدات.

ووفقا للصحيفة، شملت التغريدات المذكورة تعهدات من سارة نتنياهو لأهالي المختطفين بتحرير الرهائن وعودتهم إلى منازلهم، وتضمنت إحداها توجيه الشكر لكل من رئيس الوزراء وزوجته على "التزامهما ودعمهما الشخصي خلال الفترة بأكملها".