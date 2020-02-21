العراق.. الحشد الشعبي يعين ”أبو الفدك“ خلفا لأبي مهدي المهندس

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، يوم الخميس، اختيار بديل لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وقتل المهندس في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، رفقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في عملية بمحيط مطار بغداد نفذتها طائرات أمريكية. وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري لوكالة الأنباء العراقية، إن ”هيئة الحشد الشعبي…