العراق.. الحشد الشعبي يعين ”أبو الفدك“ خلفا لأبي مهدي المهندس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، يوم الخميس، اختيار بديل لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وقتل المهندس في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، رفقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في عملية بمحيط مطار بغداد نفذتها طائرات أمريكية.
وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري لوكالة الأنباء العراقية، إن ”هيئة الحشد الشعبي اتفقت على تعيين القيادي في الحشد عبدالعزيز (أبو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا لأبي مهدي المهندس“.
وأضاف أنه ”تم تبليغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين“.
وأبو فدك، شخصية غير معروفة في الأوساط العراقية، وتعمل خلف الكواليس، وهو أحد العاملين في مليشيات بدر، قبل الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، وكان أحد قيادات الحشد الشعبي، إبان الحرب ضد داعش.