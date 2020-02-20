رئيس الإمارات في جولة هي الأولى من نوعها منذ سنوات (فيديو وصور)

أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، جولة تفقدية في محمية بيئية على مشارف العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وهذه الجولة التفقدية هي الأولى من نوعها منذ تعرض الشيخ خليفة بن زايد لعارض صحي قبل نحو 6 سنوات.

وأظهرت صور ومقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الرئيس الإماراتي، وبرفقته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وقالت الوكالة إن الشيخ خليفة: ”اطلع (خلال الجولة) على أعمال التطوير التي تشهدها المحمية (غناظة)، حيث أشاد بالجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط، وبما حققته الدولة في مجال حماية الحياة الفطرية بشكل عام، بعدما أنشأت العديد من المحميات الطبيعية؛ للحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والمعالم الجغرافية المتميزة“.

وأضافت أنه ”أكد على أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة، والحفاظ على الموائل الطبيعية وحماية النظم الايكولوجية، واعتبارها جزءا من الثقافة الحياتية اليومية“.