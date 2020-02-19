مطار حلب السوري يستقبل أول رحلة طيران منذ 8 أعوام

هبطت طائرة ركاب تابعة لمؤسسة الطيران العربية السورية (السورية للطيران)، الأربعاء، في مطار حلب لتكون أول رحلة منتظمة تهبط في المركز الاقتصادي لسوريا الذي دمرته الحرب الممتدة منذ أكثر من ثمانية أعوام.

تأتي إعادة فتح المطار بعد أيام من إعلان الجيش السوري، الاستيلاء على مناطق في ريف حلب الشمالي الغربي؛ ما يعد مكسبا إستراتيجيا بعد أسابيع من قصف آخر معقل للمقاومة في شمال غرب سوريا.

وعبر مسؤولون حكوميون عن أملهم في أن يسهم استئناف الرحلات التجارية في إنعاش النشاط الاقتصادي بالمدينة التي شهدت بعضا من أكثر المعارك شراسة في الحرب بين 2012 و2016.

واستردت قوات الحكومة شرق حلب من مقاتلي المعارضة في 2016.

وقال وزير النقل علي حمود، إن السلطات تنتظر الحصول على موافقات لاستئناف رحلات الطيران الدولية، مضيفا أن هناك خططا لإعادة فتح خط الطيران إلى القاهرة في الشهر المقبل.

والمطار الآخر في حلب هو النيرب ويعد قاعدة عسكرية كبيرة تستخدمها القوات الجوية السورية لقصف المناطق الخاضعة للمعارضة، كما كان -أيضا- هدفا للضربات الإسرائيلية على ما تقول إنها قواعد إيرانية.

وفي مكسب إستراتيجي آخر للرئيس بشار الأسد عززت قوات الحكومة السورية المدعومة بمقاتلين تدعمهم إيران سيطرتها على الطريق السريع إم5 الذي يربط بين حلب ودمشق ويعد شريانا تجاريا مهما في شمال سوريا.

وقالت السلطات إن هذا الطريق، وهو أسرع مسار بين أكبر مدينتين سوريتين، ينبغي أن يكون جاهزا للاستخدام المدني في غضون الأيام المقبلة للمرة الأولى منذ أعوام.