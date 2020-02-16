بعد قصف السفارة الأمريكية.. العثور على منصة إطلاق الصواريخ في بغداد

عثرت القوات الأمنية العراقية، الأحد، على منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد.

وأظهرت صور متداولة منصة صواريخ متحركة وضعت في عجلة صغيرة ”ستوتة“، قال خبراء أمنيون إنها استخدمت في قصف المنطقة الخضراء ومقر الحشد الشعبي في شارع فلسطين.

وقالت وزارة الدفاع العراقية إن 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع) في بيان أن ”أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل السبت“، دون توضيح الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأثارت واقعة القصف تساؤلات عن الجهة التي استهدفت السفارة الأمريكية، فيما تعرض مقر للحشد الشعبي في شارع فلسطين إلى قصف بصاروخ كاتيوشا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ميليشيات النجباء، الموالية لإيران، بدء عمليات الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.