حزب الله يقيم تمثالا لسليماني على الحدود مع إسرائيل.. ومغردون: عبثية مثيرة للسخرية

أثار كشف ميليشيا حزب الله، عن إقامة تمثال لقائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته أمريكا قاسم سليماني، موجة من الغضب والسخرية بعد مواصلة ميليشيا الحزب تمجيد سليماني الذي كان بمثابة الأب الروحي لها في لبنان.

وأزيل الستار عن مجسم سليماني، الذي تمت إقامته في منطقة مارون الراس على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث تم تصميم المجسم وهو يشير بيده لفلسطين المحتلة، مع علم فلسطيني يرفرف خلفه، في استمرار من ميليشيا حزب الله في استغلال القضية الفلسطينية للتغطية على جرائمها في سوريا، والتغطية على تدهور الأوضاع السياسية في لبنان نتيجة ولاء الحزب لأجندات إيران.

وقالت الصحفية اللبنانية ديانا مقلد، إن ”تمثال قاسم سليماني في جنوب لبنان، وقبله ورقة مسربة من مدارس المهدي عن أسئلة توجه للأطفال عنه، وطبعا هناك الكلام الهذياني الذي قاله نصرالله عن مناشدته ملك الموت أن يقبض روحه لا روح سليماني، هي محاولات عبثية تثير السخرية لتطويب مجرم قاتل بغلاف القداسة المزيف“.

تمثال لقاسم سليماني في جنوب لبنان.

وقبله ورقة مسربة من مدارس المهدي عن اسئلة توجه لاطفال عنه.

وطبعاهناك الكلام الهذياني الذي قاله نصرالله عن مناشدته ملك الموت ان يقبض روحه لا روح سليماني????

كما دوماً، محاولات عبثية تثير السخرية لتطويب مجرم قاتل بغلاف القداسة المزيف#أكذب_الناس — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) February 15, 2020

وأضافت في تغريدات عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”لبنان يصبح ساحة لتماثيل وصور ونصب لمجرمين وقتلة“.

لبنان يصبح ساحة لتماثيل وصور ونصب لمجرمين وقتلة … https://t.co/CB2lmOz06G — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) February 15, 2020

بدوره قال الصحفي محمد مجيد الأحوازي، ”في منطقة مارون الراس جنوب لبنان يزيلون الستار عن تمثال لقاتل أطفال اليمن والعراق وسوريا قاسم سليماني، لبنان محتل من قبل إيران“.

في منطقة مارون الراس جنوب لبنان يزيلون الستار عن تمثال لقاتل اطفال اليمن والعراق وسوريا قاسم سليماني .. لبنان محتل من قبل إيران .! pic.twitter.com/EayJDxPg5e — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) February 15, 2020

و رأى الكاتب الكردستاني شاهو القرة داغي، في التمثال محاولة من ميليشيا حزب الله لاسترضاء جمهورها، بعد الصمت عن الضربات التي يتلقاها الحرس الثوري في سوريا.

وقال في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”حزب الله اللبناني يقوم ببناء تمثال لقاسم سليماني في جنوب لبنان وهو يشير الى القدس، رد عنيف وساحق من قبل محور المقاومة ضد الغارات الاسرائيلية المستمرة على قواعدهم وقتل سليماني“.

وأضاف: ”هذه الردود وحرق الاعلام لن يضر إسرائيل وأمريكا بشيء، وهو فقط لإرضاء واقناع جمهور المقاومة“.