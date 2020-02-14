إشتية: أي محادثات سلام مستقبلية لن تكون من خلال أمريكا وحدها

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، الجمعة، أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وقال إشتية من ألمانيا، خلال لقائه وفدًا من الكونغرس الأمريكي على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن:“إن أي حل مستقبلي أو إطلاق محادثات سلام يجب أن يكونا من خلال مجموعة عمل دولية، وليس من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وحدها“. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت الوكالة أن رئيس الحكومة الفلسطينية أطلع 21 عضوًا في الكونغرس من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) على أسباب الرفض الفلسطيني للخطة الأمريكية للسلام والمعروفة إعلاميًا بـ ”صفقة القرن“.

وأوضح إشتية أن“الصفقة لم تلبِّ الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى تأثير ”صفقة القرن“ على المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها.

وأشار إلى ”خطورة القرارات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية الحالية تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة تصفية مكوناتها وأهمها قضية اللاجئين“. وفق وكالة ”وفا“.

كما حذَّر إشتية من مخططات إسرائيل لضم غور الأردن ومناطق في الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيًا.

وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 14 -16 من شهر فبراير (شباط) الجاري، أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، لمناقشة الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية، بمشاركة زعماء دول ورؤساء حكومات، وصانعي القرار في العالم.