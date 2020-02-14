بارزاني يدعم بقاء القوات الأمريكية في العراق ضمن التحالف الدولي

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان شمال العراق مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، على ضرورة استقرار العراق وبقاء القوات الأمريكية في إطار التحالف الدولي.

وجاء ذلك خلال لقاء بارزاني بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم أن بارزاني، التقى بومبيو وبحث معه الوضع في العراق وجملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أنه تم استعراض مجمل مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة، لاسيما في المجال الاقتصادي.

وأكد على أهمية زيادة التنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب، مشددًا على“ضرورة استقرار العراق وبقاء القوات الأمريكية في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب“.

كما تناول الاجتماع مساعي تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، منوهًا إلى أن القيام بأي تغييرات أو تحولات يجب أن يرافق ذلك المحافظة على دستورية إقليم كردستان، بحسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية، إضافة إلى العديد من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركات الدولية.

ويناقش المؤتمر، العديد من القضايا، وعلى رأسها: الأمن السيبراني، والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الكبرى، وتغير المناخ، إضافة إلى ملفات تخص روسيا، وليبيا، وإيران، والصين، ومستقبل أفريقيا، وغيرها من الموضوعات.