للمرة الثانية خلال 3 أيام.. إسقاط مروحية للحكومة السورية في ريف حلب الغربي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة هليكوبتر تتبع للحكومة السورية، سقطت في ريف حلب الغربي، وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام.

وقال المرصد، عبر موقعه الإلكتروني، إنه رصد إسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري في أجواء ريف حلب الشمالي الغربي، وذلك بعد استهدافها في أجواء قبتان الجبل أثناء تحليقها في سماء المنطقة.

وقال إن الطائرة كانت تلقي ”براميل متفجرة على بلدات وقرى هناك“، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير طاقم الطائرة.

ونشرت حسابات على موقع ”تويتر“، مقطع فيديو يظهر ألسنة النيران تشتعل بالطائرة وهي تهوي في المنطقة.

وكانت مروحية تابعة للنظام السوري قد جرى إسقاطها قبل 3 أيام في أجواء محافظة إدلب، بعد استهدافها من قبل القوات التركية في أجواء النيرب – قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي.