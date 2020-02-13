السلطات السودانية تقاضي ”خلية إرهابية“ تتبع لـ“أخوان مصر“

قدمت النيابة السودانية، اليوم الخميس، بلاغات ضد ”خلية إرهابية“ تتبع لجماعة ”الإخوان المسلمون“ في مصر بحوزتها مواد متفجرة وخرائط لمواقع سودانية لتنفيذ هجمات إرهابية فيها.

ووجه وكيل أعلى نيابة الحاج يوسف شرق العاصمة الخرطوم، معتصم عبد الله محمود، اليوم الخميس، بتقييد دعوى جنائية تحت المادة (165) مقرونة مع المادة (26) أسلحة وذخائر والمادة (6/5) من قانون مكافحة الإرهاب في مواجهة أحد عناصر الخلية الإرهابية المضبوطة بمنطقة ”الحاج يوسف“ وتسجيل أقوال المتهم کاعتراف قضائي واستصدار أوامر قبض في حق بقية أعضاء الشبكة.

واتضح للنيابة، حسب اعتراف المتهم في التحريات، أن الشبكة الإرهابية تتبع لجماعة الأخوان المسلمين المصرية، وأقر المتهم بتلقيه تدريبًا على صناعة وتركيب المتفجرات وتم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة، وقال المتهم في أقواله إن الشبكة وصلت البلاد قبل نحو ستة أشهر وظلت في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة (الخرطوم – أم درمان- بحري)، وإن الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.

وكانت السلطات السودانية، قد ضبطت شبكة من أجانب وسودانيين تصنع المتفجرات داخل منزل بمنطقة الحاج يوسف الردمية، وضبطت عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية.