فرضية حسن نصر الله عن الموت بدلًا من قاسم سليماني تثير السخرية (فيديو)

أثار زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، موجة من السخرية والانتقاد في آن واحد، بعد حديث تلفزيوني تطرق فيه لفرضية عن الموت قال فيها إنه كان يفضل أن يموت بدلًا من قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فيما لو تُرك له الخيار.

وحديث نصر الذي ورد ضمن مقابلة مع قناة ”العالم“ لاقى صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بالنظر للانتقادات التي يواجهها الحزب السياسي اللبناني الذي يمتلك ميليشيات مسلحة ضمن لبنان، ويوالي إيران بشكل كلي.

وقال نصر الله خلال اللقاء المثير، إنه افترض سابقًا لو أن ملك الموت مر عليه وسأله عما إذا كان يريد أن يكون اختياره بديلًا لقاسم سليماني، وأنه أجاب على ذلك الافتراض بشكل فوري، بأنه ”قطعًا“ يفضل الموت بدلًا من سليماني.

حسن نصرالله بتأثر شديد: افترضت أن ملك الموت خيرني وقلت له " قطعا خذني واترك قاسم سليماني" pic.twitter.com/U6xoq7L3nw — إرم نيوز (@EremNews) February 12, 2020

واختطف مدونون عرب مصطلح ”#ملك_الموت“ من لقاء نصر الله، ليحولوه إلى وسم أصبح عنوانًا لحملة ساخرة من الزعيم اللبناني الذي يتجاوز الرفض لحزبه، لبنان، ليصل إلى العديد من الدول العربية مع اتساع نشاط حزب الله في العديد من الدول العربية لصالح إيران.

وانتقد كثير من المدونين العرب، تماهي نصر الله مع المشروع الإيراني وقادته على حد وصف البعض منهم، فيما سخر البعض من فرضيته، ووجه آخرون دعواتهم لتحقق تلك الفرضية بنيل صديق سليماني للمصير ذاته.

وكتب مغرد سعودي يدعى سعود الشمري في رد على فرضية نصر الله:“حسن نصرالله يشاوره ملك الموت بقبض روح سليماني، يريد أن يضفي قدسية على سليماني!، الله يلعنك ويلعن روح سليماني، ومثل ما جمعكما في الدنيا الله يجمعكما في نار جهنم يا أرذل وأحقر البشر“.

حسن نصرالله يشاوره ملك الموت في قبض روح سليماني !!!

يريد ان يضفي قدسية على سليماني ، الله يلعنك ويلعن روح سليماني ، ومثل ما جمعكم في الدنيا ، الله يجمعكم في نار جهنم يا أرذل وأحقر بشر pic.twitter.com/pxRpWeuBev — سعود????????الشمري (@_Y__Q7) February 13, 2020

وقال الصحفي الإيراني المنتمي لمنطقة الأحواز العربية، محمد مجيد الأحوازي، في تعليق على المقابلة التلفزيونية لنصر الله، بأنه“مجرم، وكذاب ..!“.

السيد حسن #نصرالله: كنت لأقول لملك الموت "خذني واترك الحاج قاسم". pic.twitter.com/JGf2bDba9V — Fatima Haider (@FatimaH41861751) February 12, 2020

وكتب المدون البحريني، نبيل_بونيلة، في تعليق على حديث نصر الله عن ملك الموت والفرضية المثيرة التي طرحها حول قاسم سليماني:“إن شاء الله تلحقه“.

#الخميس ان شاء الله تلحقه حسن نصرالله بتأثر شديد: افترضت أن ملك الموت خيرني وقلت له " قطعا خذني واترك قاسم سليماني" pic.twitter.com/oOWXgqKJnv — نبيل_بونيله ???????? (@Nabeelbunayla11) February 13, 2020

ومن سوريا التي انخرط حزب الله بالحرب الأهلية القائمة فيها، قال المدون قصي الصيادي:“نصر الله، لو قابلت ملك الموت لطلبت أن يقبض روحي ويترك سليماني”#لأن حسن نصر الشيطان أوسخ من بيت سليماني“.

نصر الله: لو قابلت ملك الموت لطلبت “أن يقبض روحي ويترك سليماني”#لان حسن نصر الشيطان أوسخ من بيت سليماني???? — kosay sayadi (@sayadi_kosay) February 13, 2020

وقضى سليماني بقصف جوي أمريكي استهدف موكبًا يقله مع قادة ميليشيات عراقيين موالين لإيران، بالقرب من مطار بغداد الدولي، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، في خضم تصعيد غير مسبوق بين واشنطن وطهران، ما لبث أن هدأ تدريجيًا.

وأصبح حزب الله اللبناني محل انتقاد واسع في العالمين العربي والإسلامي خلال سنوات الربيع العربي بعد أن شاركت ميليشياته المسلحة في الحروب الأهلية والاضطرابات التي اندلعت في عدة دول عربية، وتسببت بمذابح رهيبة بين المدنيين.

وبعد سنوات نجح فيها الحزب برسم صورة لنفسه كمدافع عن الأراضي اللبنانية وساعٍ لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل، وجد قادة حزب الله أنفسهم محل اتهام ودعوات للمحاسبة والثأر على دعمهم للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، والذي خلف مئات آلاف القتلى وملايين المصابين والنازحين واللاجئين في كل دول العالم.

ومن المقرر أن تبث عدة قنوات عربية تمولها إيران، بينها قناة ”المنار“ التابعة لحزب الله، اللقاء التلفزيوني كاملًا لحسن نصر الله الذي تحدث في مقتطفات من المقابلة عن الدور الإيراني الذي تلعبه طهران في العديد من الدول العربية عبر ميليشيات موالية لها، وبينها جماعة الحوثيين اليمنية.