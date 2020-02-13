طريق جديد لربط المستوطنات الإسرائيلية بالأغوار

كشف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع استيطاني جديد بدأت بتنفيذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تمهيدا لتطبيق مشروع ”ألون“ الاستيطاني.

وقال دغلس، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن سلطات الاحتلال بدأت بشق طريق استيطاني جديد يربط التجمعات الاستيطانية الواقعة جنوب مدينة نابلس بمنطقة غور الأردن، مشيرا إلى أن الطريق بعمق ثمانية كيلومترات.

وأوضح أن الطريق الاستيطاني يضم مستوطنات شيلو وعليه ومعالي لبنونة وشفوت راحيل وباش كودش وكيدا واحيا ومجدوليم ويمر بمستوطنة جبعيت، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لربط شمال الضفة الغربية بجنوبها في طريق خاص بالمستوطنين فقط.

وبين دغلس أن المشروع الاستيطاني الجديد سيؤدي لمصادرة آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية بدأت اتصالات دولية لوقف هذا المشروع.

وتابع دغلس ”سنعمل على إضافة ملف جديد للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بهذا الملف، وسنقدم شكوى جديدة ضد هذا المشروع، الذي يهدف بشكل رئيسي للتطبيق الفعلي لصفقة القرن الأمريكية“.

ومشروع ”ألون“ الاستيطاني عبارة عن مشروع يفرض تسوية إقليمية اقترحه يغآل ألون على مجلس الوزراء الإسرائيلي في تموز 1967 مباشرة بعد انتهاء حرب حزيران يونيو.

ويهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف مركزية هي: إقامة حدود أمنية لإسرائيل بينها وبين الأردن، ووقف سيطرة إسرائيل على شريحة سكانية عربية، وذلك للحفاظ على صبغة يهودية وديمقراطية للدولة، وتطبيق ”الحق التاريخي“ بأرض الميعاد.