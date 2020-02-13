السودان يوقع اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية ”كول“

وقعت الحكومة السودانية في 7 شباط/ فبراير الجاري اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية ”كول“.

وقالت وزارة العدل، في بيان نشرته وكالة أنباء السودان (سونا) اليوم الخميس، إن إجراءات التقاضي في حادثة تفجير المدمرة الأمريكية ”كول“ عام 2000 ضد السودان لا تزال مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.

وأضافت الوزارة أنه في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع على اتفاق التسوية مع أسر وضحايا الحادثة.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على ”عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعال إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم“.