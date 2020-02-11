تركيا تعلن مقتل 51 جنديا سوريا في هجوم للمعارضة في إدلب

قالت تركيا الثلاثاء إن 51 جنديا سوريا قتلوا في شمال غرب سوريا عندما شن مسلحون تدعمهم تركيا هجوما على القوات الحكومية المدعومة من روسيا والتي حققت مكاسب في حملتها للقضاء على آخر معقل للمسلحين في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التركية‭ ‬إنها نقلت هذه المعلومات عن مصادر على الأرض وأضافت أنه تم تدمير دبابتين سوريتين ومخزن للذخيرة أيضا.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال قبل ذلك بساعات إن القوات الحكومية سيطرت اليوم الثلاثاء على طريق سريع في شمال غرب سوريا لأول مرة منذ 2012 في إطار حملتها للقضاء على آخر معقل للمعارضين في البلاد في محافظة إدلب وريف حلب.

وانتهت محادثات بين تركيا وروسيا في أنقرة دون اتفاق على وقف الاشتباكات التي قتل فيها 13 جنديا تركيا في سوريا في أسبوع واحد.

وقالت وكالات إغاثة إن نزوح مئات الألوف من المدنيين من المناطق المتضررة يعد أكبر تحرك من نوعه في الحرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات وإن أزمة إنسانية جديدة بدأت تتكشف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن القوات الحكومية سيطرت على طول الطريق السريع إم5 بعد أن أخرجت المعارضين من آخر معاقلهم على الطريق. ويمتد الطريق من حلب في الشمال إلى العاصمة دمشق ثم إلى درعا في الجنوب.

وسيطرت القوات على الطريق السريع بعد انتزاعها ضاحية في غرب حلب من المعارضين.

وجاء أحدث تقدم لقوات الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من روسيا وإيران بعد مقتل 13 جنديا تركيا في منطقة إدلب خلال الأسبوع الماضي، مما أثار بعضا من أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق في الحرب.

ونشرت أنقرة الآلاف من قواتها لوقف تقدم القوات السورية.

وذكرت قناة تي.أر.تي خبر التركية الحكومية اليوم الثلاثاء أن معارضين سوريين مدعومين من تركيا أسقطوا طائرة هليكوبتر يعتقد أنها تابعة للحكومة السورية في بلدة النيرب.

ومنذ بدء الهجوم الجديد استعادت القوات الحكومية أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي وسيطرت في الأيام الأخيرة على عشرات البلدات والقرى.

واستعادت القوات الأسبوع الماضي بلدة سراقب الواقعة على الطريق إم5. ولدى تركيا قوات متمركزة هناك لمنع التقدم السوري بعد مقتل ثمانية من جنودها في قصف للقوات السورية.