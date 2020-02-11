عباس يشبه الدولة المقترحة للفلسطينيين بصفقة القرن بـ“قطعة جبن سويسرية“ (فيديو)

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رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل غاضب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بوصفها هدية لإسرائيل وغير مقبولة للفلسطينيين. وقال عباس وهو يلوح بنسخة من خريطة تتصورها الخطة الأمريكية لحل يقوم على أساس وجود دولتي إسرائيل وفلسطين إن الدولة التي خُصصت للفلسطينيين تبدو…