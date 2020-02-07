مجهولون يلقون قنبلة على مركز للبحوث في النجف العراقية

استهدف مسلحون مجهولون، مساء الجمعة – السبت، مركز الرافدين للبحوث والدراسات بتفجير قنبلة في باحة المركز.

ويقع المركز المعروف في حي السواق بمحافظة النجف العراقية.

وذكر مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ أن مجهولين يستقلون سيارة سوناتو ألقوا قنبلة على باب المركز ولاذوا بالفرار، إلى جهة مجهولة، دون إصابة أحد من العاملين في المركز“.

وأضاف، أن“قوة أمنية وصلت إلى المركز، وفتحت تحقيقًا بالحادثة، لمعرفة ملابساتها، فيما أخرجت العاملين منه“، لافتًا إلى أن“إشارات وصلت إلى مدير المركز زيد الطالقاني، بشأن عزم بعض الجهات استهداف المركز، على خلفية تناول الأحداث الراهنة في البلاد“.

ويدير مركز الرافدين الباحث زيد الطالقاني، والصحفي عمر الشاهر، وطالب كريم، وآخرون، حيث ينظم المركز ملتقيات كبيرة، تجمع باحثين عربًا وأجانب لمناقشة تطورات الوضع في العراق والمنطقة، وأبرزها: ملتقى الرافدين السنوي، والملتقى الاقتصادي.