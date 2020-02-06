الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تصعد عدوانها الدموي ضدنا لرفضنا ”صفقة القرن“

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، من مغبة استغلال الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، أو ما تسمى بـ ”صفقة القرن”، والانحياز الأمريكي الكامل لها، في تصعيد عدوانها الدموي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، أن ”الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرارا بتصعيد عدوانه ضد شعبنا وقيادته لمعاقبتهم، بسبب رفضهم لصفقة القرن“.

وقالت في بيانها: إن ”قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة بشكل متعمد من اقتحامها للمناطق الفلسطينية عامة، ومراكز المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية، بشكل عنيف واستفزازي، لإرهاب المواطنين بشكل حَوّلها إلى ساحات مواجهة وتصعيد حقيقية، وأدت إلى استشهاد الفتى محمد الحداد (17 عاما) من الخليل، ويزن أبو طبيخ (19 عاما) من جنين، إضافة إلى عشرات الإصابات“.

واعتبرت أن الساحة الفلسطينية دائما ما تكون الضحية لأي سباق انتخابي تشهده الساحة الإسرائيلية، حيث يدفع شعبنا من دماء أبنائه ثمنا لهذا التنافس بين أطراف الحلبة الحزبية في إسرائيل.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، وما يحدثه من دمار وقتل وقمع بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.

وطالبت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التحذيرات، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية للجم العدوان الإسرائيلي ووقفه فورا، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال ومستوطنيه.