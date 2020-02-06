العراق.. اغتيال قيادي في التيار الصدري بالبصرة

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، قياديا في التيار الصدري، بمحافظة البصرة (جنوب العراق)، فيما حذر التيار من ”فتنة“ تحاول بعض الجهات إشعالها.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين مجهولين، اغتالوا رجل الدين والقيادي في (سرايا السلام)، التابعة للتيار الصدري، في محافظة البصرة، حازم الحلفي“.

وأشار إلى أن ”عملية الاغتيال تمت على طريق محمد القاسم، غرب البصرة، أثناء عودته من العمل في الشركة العامة للصناعات البتروكمياوية“.

إلى ذلك، قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، إن ”هناك جهات تحاول زرع الفتنة بين العراقيين، خصوصا بين المتظاهرين والتيار الصدري“، متهما في هذا السياق طرفا ثالثا بالهجوم على المتظاهرين وإلصاق التهمة بالتيار الصدري.

كما اعتقد الزاملي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن هذا الطرف الثالث هو من اغتال القيادي بالتيار الصدري، حتى يتم اتهام المتظاهرين بالحادثة.

وأوضح أن ”الشعب العراقي واع، ويعرف جيدا أن هناك مؤامرة وفتنة، تحاول جهات داخلية وخارجية إشعالها في العراق“.