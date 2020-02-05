البرهان: أبلغت حمدوك بلقاء نتنياهو والطيران الإسرائيلي سيعبر الأجواء السودانية

أعلن رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عن اتفاق تم بينه ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية، الاثنين الماضي، على عبور رحلات شركات الطيران الدولية القادمة من إسرائيل.

وحسم البرهان، الجدل بشأن إخطاره لمجلس الوزراء السوداني، وقال إنه أبلغ رئيس المجلس، عبد الله حمدوك، قبل يومين من لقاء نتنياهو وشرح له الخطوط العريضة للقاء.

وقال البرهان، في لقاء صحفي اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع نتنياهو على التعاون المستقبلي بين البلدين وأن الخطوة التالية متروكة للجهات التنفيذية في السودان.

وذكر ‏البرهان أن الدعوة التي وجهتها له أمريكا اليوميين الماضيين لزيارتها، ولقاء نتنياهو في عنتيبي الأوغندية مرتبطتان ببعضهما.

وأفاد رئيس مجلس السيادة أن اللقاء تم بترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقع إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب قريبًا، وإدماجه في المجتمع الدولي.

وذكر أن اللقاء مع نتنياهو انعقد بدون أي مطالب أو شروط، وأنه جاء من باب الحرص على الأمن الوطني الشامل للسودان، والبحث في مستقبل العلاقات.

وقال البرهان إن السودانيين يتعرضون لحصار خانق وكان لا بد من إيجاد مفاتيح لفكه، وإن اللقاء مع نتنياهو سيسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي. ‎

وتعليقًا على انتقاد مجلس الوزراء السوداني حول صلاحيات رئيس مجلس السيادة في تحديد علاقات البلاد الخارجية؛ قال البرهان إن اللقاء مع نتنياهو لم يكن تغولاً على الجهات التنفيذية في السودان، وأضاف: ”سنوقف التفاهمات مع إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها“.

وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير ليس لها اعتراض على الخطوة، ولكن اعتراضها على عدم التشاور حولها قبل الذهاب، مذكرًا بأن بعض شركات الطيران تعبر الأجواء السودانية إلى إسرائيل منذ أشهر، وقال: ”اتفقنا على عبور كل الشركات ما عدا شركة العال“.