”تنظيم القاعدة“ يتبني هجوما نفذه طالب سعودي بقاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا

تبى تنظيم ”القاعدة في جزيرة العرب“ هجوما نفذه ضابط في سلاح الجو السعودي يدعى محمد الشمراني، بقاعدة عسكرية أمريكية في ولاية فلوريدا، حيث كان يتدرب.

وأدى الهجوم الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي الى مقتل ثلاثة بحارة بقاعدة ”بنساكولا“ على يد الشمراني، قبل أن يسقط هو قتيلا برصاص الشرطة الأمريكية.

وقال مركز ”سايت“ الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية اليوم الأحد في بيان: إنه ”في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في كانون الأول/ديسمبر 2019“.

ترك الشمراني خلفه رسالة نشرها على تويتر يقول فيها: ”أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر“.

وأضاف الشمراني: ”أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل كذلك ضد الإنسانية“.

وتم حذف الحساب على تويتر حيث ورد المنشور الذي ندد كذلك بالدعم الأمريكي لإسرائيل، واحتوى تضمينا من خطاب لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.