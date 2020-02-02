السودان.. آلاف المتظاهرين يطالبون بإقالة حاكم ولاية غرب كردفان

شهدت مدينة الفولة في ولاية غرب كردفان، جنوبي السودان، الأحد، مسيرة تطالب بإقالة حاكم الولاية؛ على خلفية سماحه بخروج ما يُعرف بمسيرات ”الزحف الأخضر“ بالمدينة، التي تدعو لرحيل الحكومة الانتقالية.

والسبت، شارك الآلاف في مسيرة بالفولة؛ للمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ضمن مسيرات ”الزحف الأخضر“، التي تتبناها قوى إسلامية، بينما يتهمها آخرون بأنها تابعة لحزب الرئيس المعزول عمر البشير.

وردا على مسيرة ”الزحف الأخضر“، خرجت مظاهرة، اليوم، في الفولة، قال شهود عيان، إن الآلاف شاركوا فيها، بدعوة من ما يُعرف بـ“لجان المقاومة“ في ولاية غرب كردفان.

وأفاد الشهود، بأن المتظاهرين حملوا الأعلام السودانية وجابوا شوارع الفولة، قبل أن يحتشدوا أمام مقر أمانة الحكومة بالولاية.

وذكروا أن المشاركين بالمسيرة طالبوا بإقالة حاكم غرب كردفان دخري الزمان عمر محمد.

و“لجان المقاومة“ تكونت من مواطنين في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات ضد نظام البشير، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وكان أول موكب احتجاجي لـ“الزحف الأخضر“ انطلق في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم؛ تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل، تبنتها تيارات وأحزاب إسلامية، لـ“تصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها“، وفق القائمين عليها.

بينما اتهم المتحدث باسم ”تجمع المهنيين السودانيين“ محمد ناجي الأصم، في تصريحات سابقة، ”المؤتمر الوطني“ المنحل (حزب البشير) بالوقوف وراء هذه الدعوات.

وطالب آلاف المحتجين السودانيين بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط)، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، في ثاني مسيرة لـ“الزحف الأخضر“، برحيل الحكومة الانتقالية، و“عدم المساس بالشريعة الإسلامية“.

وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.