تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية

أعلن السياسي العراقي محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة.

وانتهت اليوم مهلة الرئيس العراقي التي منحها للقوى السياسية للتوافق على مرشح جديد خلفًا لعادل عبدالهادي.

ووجه علاوي في مقطع مصور نشره عبر صفحته على ”فيسبوك“ رسالة إلى الحراك الشعبي، مطالبًا المحتجين بمواصلة التظاهرات؛ حتى يتم تحقيق كامل مطالبهم.

ووجه حديثه للمتظاهرين قائلاً: ”ابقوا حتى نحاسب القتلة، ونعوض أسر الشهداء، ونعالج الجرحى، ونحدد موعد الانتخابات، وقانون الأحزاب، ومحاربة الفساد ونصلح الاقتصاد“.

وأشار إلى أنه لن يقبل بفرض مرشحين بعينهم لتولي الحقائب الوزارية، قائلاً: ”إذا الكتل حاولوا فرض مرشحيهم عليّ سوف أخرج وأتحدث إليكم.. إذا لم أحقق مطالبكم فإنني لا أستحق المنصب“.

وكان محمد توفيق علاوي ابن عم زعيم ”ائتلاف الوطنية“ ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قد تولى حقيبة الاتصالات في الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010-2014)، إلا أنه استقال في عام 2012؛ احتجاجا على ما قيل حينها حول ”تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة“.

واستقال عبدالمهدي من منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.